Lundi 5 juillet, nous aurons le plaisir d’accueillir Carlos Moreno (Associate Professor at the Paris IAE – Panthéon Sorbonne) à 9h00 et Renato Mazzoncini (CEO of A2A- Brescia, Italy) à 10h30. Lien de connexion : [[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96922267551](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96922267551)](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96922267551) (mdp: 299582) Mercredi 7 juillet, nous aurons le plaisir d’accueillir Nadina Galle (Ecological Engineer) Lien de connexion : [[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94363321888](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94363321888)](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94363321888) (mdp: 646400) Nous vous attendons nombreux! Plus d’information : [[ie-summerschool@univ-rennes1.fr](ie-summerschool@univ-rennes1.fr)](ie-summerschool@univ-rennes1.fr) Dans le cadre de la Summer School 2021, nous organisons une série de conférences. Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

