du jeudi 2 décembre au jeudi 16 décembre à Eglise Saint-Pierre de Chaillot

Jeudi 2 décembre 2021 à 20 heures. L’Annonce à Zacharie (Lc 1, 1-25). Conférence du Père Horovitz. Jeudi 9 décembre à 20 heures. L’Annonciation à Marie ( Lc 1, 26-38). Conférence du Père Randriamanana. Jeudi 16 décembre à 20 heures. La Visitation (Lc 1, 39-58). Conférence du Père Aubin Amegnikou. Dans la salle Jean XXIII, entrée au 28 rue de Chaillot. 75116, Paris. Les jeudis de l’Avent : lecture et méditation des évangiles de l’enfance selon saint Luc Eglise Saint-Pierre de Chaillot 28 rue de Chaillot 75116 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T21:00:00;2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:00:00;2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T21:00:00

