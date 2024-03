Conférences de l’Art nouveau à l’Art déco : Montmartre et les salles de spectacles parisiennes Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, mardi 18 juin 2024.

Le mardi 18 juin 2024

de 19h00 à 20h30

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

En juin, ces deux conférences sont proposées Le Vieux Montmartre et Paris

Art Déco Society.

De l’Art nouveau à l’Art déco : du nouveau à Montmartre par Jean-Manuel Gabert, président de l’association Le Vieux Montmartre et Bertrand Monchecourt, architecte, vice-président de l’association Le Vieux Montmartre.

suivi de :

Panorama des salles de

spectacle Art déco à Paris et en Île-de-France par Julie Faure,

conservatrice en chef du patrimoine.

Emblématiques du renouveau architectural et décoratif

sans précédent de l’entre-deux-guerres, les lieux de spectacle parisiens, des

plus connus comme le Moulin Rouge ou le théâtre des Champs-Élysées aux plus

insolites, méritaient d’être remis en lumière et questionnés. Leur récent

inventaire a ainsi permis d’en renouveler l’approche et la connaissance en

mettant, par exemple, en lumière les travaux du célèbre décorateur

Jacques-Émile Ruhlmann ou les théories architecturales de Charles Siclis, en

identifiant le théâtre des Capucines – réalisation de George-Henri Pingusson,

présumée détruite – ou en identifiant la loge intacte d’Yvonne Printemps au

théâtre de la Michodière.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

