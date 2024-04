CONFERENCES DE LA VOLTA SAINT SERIES Saint-Sériès, samedi 13 avril 2024.

Conférences de la Volta de Mireille Sanchez Samedi 13 Avril 18h Saint Sériès

Aspasie et Périclès, un couple grec mythique.

« Lorsque le brillant stratège et homme d’état Athénien, Périclès, fait voter la loi sur l’épigamie en 451, il est loin de se douter qu’il va en devenir la première victime. A peine un an plus tard, il est subjugué par la jeune métèque Aspasie de Milet, à la culture et à l’intelligence hors du commun.

Elle va devenir son unique amour, sa confidente, sa raison de vivre, son égérie et jouer un rôle prépondérant dans ce Vème

siècle, l’âge d’or de la Grèce. Envers et contre tout, ils vont former un couple hors du commun jusqu’à ce que la mort ne les

sépare ».

Tarif 5 €

Tarif 5 €

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie

