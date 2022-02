Conférences de carême sur la messe Crypte de Saint-Ferdinand des Ternes Paris Catégorie d’évènement: Paris

– 9 mars : la nouvelle traduction du missel par le Père Olivier de CAGNY – 16 mars : les sources scripturaires de la messe par le Père Charles-Antoine FOGIELMAN – 23 mars : l’Esprit-Saint et la messe par le Père Miled JREIG – 30 mars : les gestes de la messe par le Père Timothée du MOULIN de LABARTHÈTE – 6 avril : la prière eucharistique par le Père Stanislas LEMERLE Tous les mercredis de Carême à partir du 9 mars, à la crypte, à 20h30 Crypte de Saint-Ferdinand des Ternes 27 rue d’Armaillé, 75017 Paris Paris Paris

