**Mercredi 7 mars, 20h30, ancienne église** Pascal Leroux, directeur de la maison de La Luciole à Calluis (78) « Les mécanismes de la dépendance, prévention et accompagnement. » **Mercredi 14 mars, 20h30, salle Rossini** Pauline de Vaux, corédactrice du Parcours « Libre pour aimer – sortir de la pornographie » « A propos de la pornographie et des écrans. » **Mercredi 21 mars, 20h30, salle Rossini** MM les Chanoines Jean-Pascal Duloisy et Georges Berson, exorcistes de la province de Paris « Servitude et libération, la mission des exorcistes. » 3 mercredis soirs du mois de mars à 20h30 Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy 8 bis rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

