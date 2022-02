Conférences de Carême Église Saint-Germain l’Auxerrois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférences de Carême Église Saint-Germain l’Auxerrois, 6 mars 2022, Paris. Conférences de Carême

du dimanche 6 mars au dimanche 10 avril à Église Saint-Germain l’Auxerrois

Tous les dimanches de Carême à 16h30, conférences de Carême de Notre-Dame de Paris par Mgr Jean-Louis Bruguès, o.p. Archevêque émérite d’Angers et archiviste et bibliothécaire des archives du Vatican Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris Église Saint-Germain l’Auxerrois 2 place du Louvre, 75001 Paris Paris Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T16:30:00 2022-03-06T17:15:00;2022-03-13T16:30:00 2022-03-13T17:15:00;2022-03-20T16:30:00 2022-03-20T17:15:00;2022-03-27T16:30:00 2022-03-27T17:15:00;2022-04-03T16:30:00 2022-04-03T17:15:00;2022-04-10T16:30:00 2022-04-10T17:15:00

