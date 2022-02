Conférences de carême à Sainte-Claire Église Sainte-Claire Paris Catégorie d’évènement: Paris

« L’oraison n’est qu’un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé » (Sainte Thérèse d’Avila) Dimanche 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 3 avril, 10 avril. Nous apprendrons à prier à partir de grandes figures bibliques : Abraham, Moïse, David, Salomon, Élie. Église Sainte-Claire Place de la Porte-de-Pantin, 75019 Paris Paris Paris

