Samedi 4 juin A 15h: conférence de Bernard Yon, ingénieur agricole sur le thème : « Les ressources écologiques de votre jardin ». A 16h 30 : conférence du Père Emeric Dupont « Dieu, le jardin et le salut du monde » Dimanche 5 juin à 15h : conférence de Olivier Tranchard sur l’utilisation des plantes et des fleurs dans la cuisine. Trois conférences Jardin de l’Évêché 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

