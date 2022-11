Conférences – Concerts musique des plantes Gaujacq Gaujacq Catégories d’évènement: Gaujacq

Landes Gaujacq 15 EUR Participez au Conférence-Concert de Musique des plantes à Gaujacq.

De 14h à 15h : visite guidée du Plantarium avant la conférence, avec Thomas Montié.

De 15h à 18h : Conférence-concert avec Jean Thoby. Inauguration des grandes enceintes holophoniques.

Entrée payante. Participez au Conférence-Concert de Musique des plantes à Gaujacq. +33 6 73 67 23 00 PLANTARIUM Jean Thoby

