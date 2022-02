Conférences – concerts à la Maison de la Harpe Dinan, 4 mars 2022, Dinan.

Conférences – concerts à la Maison de la Harpe Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan

2022-03-04 18:00:00 – 2022-03-04 Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge

Dinan Côtes d’Armor Dinan

Avec Elisa Nicotra, « Musiques anciennes »

Dans cette conférence, Elisa tracera pour vous l’histoire de la harpe, de ses origines mythiques entre le Moyen Orient et l’Irlande, en passant par l’Europe des cours et des troubadours, et enfin la renaissance de cet instrument et son usage dans la musique traditionnelle.

Réservation auprès de la Maison de la Harpe

Pass vaccinal demandé.

contact@maisondelaharpe.org +33 2 96 87 36 69 http://www.harpe-celtique.fr/

