Conférences – Comment bien vivre avec une maladie inflammatoire ? Salle des conférences du CHRO, 21 octobre 2021, Orléans.

Conférences – Comment bien vivre avec une maladie inflammatoire ?

Salle des conférences du CHRO, le jeudi 21 octobre à 15:00

**Journée Mondiale du Psoriasis** ——————————— **« Comment bien vivre avec une maladie inflammatoire ? »** ———————————————————– **Cette journée gratuite est destinée à tous, et s’organisera en deux temps, au CHR d’Orléans :** – **De 15h à 16H des stands d’informations** seront accessibles à tous. Vous pourrez ainsi y trouver des informations sur les pathologies inflammatoires, échanger avec les représentants de l’association France Psoriasis, ainsi qu’avec des experts, le Docteur Eric Estève, dermatologue et le Docteur Eric Lespessailles, rhumatologue au CHR d’Orléans. – **Puis à 16H débutera une conférence autour du sujet « Comment bien vivre avec une maladie inflammatoire ? »**. o 16h – Rhumatisme psoriasique et vie intime : quel impact ? Orateur : Docteur Eric Lespessailles o 16H30 – Retentissement psychologique des maladies inflammatoires chroniques. Oratrice : Madame Capucine Lecocq-Cleach o 17H – Vie professionnelle et Psoriasis. Oratrice : Madame Roberte Aubert ( Ex-Présidente Association France Psoriasis) o 17H30 – Quels droits pour les patients atteints de pathologies inflammatoires chroniques ? Oratrice : Docteur Bénédicte Guela-Brondis o 18H- Intérêt d’une consultation Dermatologie/Rhumatologie au CHR d’Orléans. Orateur : Docteur Eric Estève

Entrée libre et gratuite destinée à tous . Pass sanitaire requis.

Journée mondiale du Psoriasis – Le jeudi 21 Octobre 2021 à partir de 15h, stands et conférences sur les maladies inflammatoires au CHR d’Orléans à destination du grand public. Gratuit.

Salle des conférences du CHRO 14 av de l’hopital 45100 orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T15:00:00 2021-10-21T18:30:00