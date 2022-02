Conférences CNRD Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Conférences _mercredis 2 & 9 mars | 14h – 16h | à destination des élèves et enseignants préparant le CNRD_ Enseignants, élèves, le MDR&D vous aide à préparer le Concours National de la Résistance et de la Déportation avec 2 conférences introductives au sujet le 2 et 9 mars. Cette année, le CNRD porte sur le thème suivant: **La fin de la guerre. Les opérations, les répressions,les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945)** Un sujet complexe au premier abord qui demande de décortiquer précisément ses termes. Nous vous proposons également une remise en contexte à travers des exemples locaux: autant de pistes de réflexions. _Réservation conseillée par téléphone au 05 34 33 17 40 ou par mail à [musee-resistance@cd31.fr](mailto:musee-resistance@cd31.fr)_

