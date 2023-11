Conférences autour de l’exposition Le Paris de la modernité Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférences autour de l’exposition Le Paris de la modernité Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris, 1 décembre 2023, Paris. Le vendredi 05 avril 2024

de 12h30 à 14h00

Le vendredi 22 mars 2024

de 12h30 à 14h00

Le vendredi 02 février 2024

de 12h30 à 14h00

Le vendredi 19 janvier 2024

de 12h30 à 14h00

Le vendredi 15 décembre 2023

de 12h30 à 14h00

Le vendredi 01 décembre 2023

de 12h30 à 14h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles Du 14 novembre 2023 au 14 avril 2024, le Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris consacre une exposition au Paris de la modernité (1905-1925). Le Comité d’histoire de la Ville de Paris accompagne cette exposition par une série de conférences. De

la Belle Époque jusqu’aux Années folles, Paris attire plus que jamais les

artistes du monde entier. La « ville-monde » est à la fois une capitale au

cœur de l’innovation et le foyer d’un formidable rayonnement culturel. Les

conférences proposées abordent les critères de ce rayonnement, les facettes de

cette modernité et aussi ses contradictions. Vendredi 1er décembre Modernité et politique Danielle

Tartakowsky, professeure émérite d’histoire contemporaine, université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis,

présidente du Comité d’histoire de la Ville de Paris. Vendredi 15 décembre Les Américains de Paris à la recherche de la modernité ? Nancy

Green, historienne, directrice d’étude honoraire, École des hautes études en sciences

sociale. Vendredi 19 janvier 2024 L’architecture parisienne à l’heure des choix : comment être

moderne ? Simon

Texier, professeur d’histoire de l’architecture, université de Picardie

Jules-Verne, secrétaire général de la Commission du Vieux Paris. Vendredi 2 février 2024 Paris comme épicentre de

l’automobilisme à l’aube du XXe siècle : la coïncidence des modernités Mathieu Flonneau, maître

de conférences, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vendredi 22 mars 2024 Paris en guerre

1914-1918. Une capitale reconquise par la nature Emmanuelle Cronier, maîtresse

de conférences, université de Picardie Jules-Verne. Vendredi 5 avril 2024 Paris 1924 : les Jeux de

de la modernité sportive Patrick Clastres, professeur

et historien du culturel et du politique, université

de Lausanne. Découvrez le programme complet des conférences du Comité d’histoire – octobre à décembre 2023

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/expositions/le-paris-de-la-modernite https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire

© Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Petit Palais - Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Adresse 2 avenue Winston-Churchill Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Petit Palais - Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris latitude longitude 48.8662464731315,2.31385460993909

Petit Palais - Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/