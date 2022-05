Conférences au sourire intérieur Figeac, 5 mai 2022, Figeac.

Conférences au sourire intérieur Sourire intérieur 5, place Champollion Figeac

2022-05-05 20:00:00 – 2022-05-05 Sourire intérieur 5, place Champollion

Figeac Lot

Jeudi 5 mai : Se détendre et mieux se connaître.

Jeudi 12 mai Retrouvez la passion d’être vivant.

Jeudi 19 mai Sophrologie et mieux-être.

Jeudi 26 mai les fascias et la fasciathérapie.

Venez découvrir une pratique et son-sa praticien-ne. Poser toutes vos questions et comprendre.

Ouvert à tout le monde sans réservation.

+33 6 79 75 29 32

Jeudi 5 mai : Se détendre et mieux se connaître.

Jeudi 12 mai Retrouvez la passion d’être vivant.

Jeudi 19 mai Sophrologie et mieux-être.

Jeudi 26 mai les fascias et la fasciathérapie.

@sourire interieur

Sourire intérieur 5, place Champollion Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-17 par