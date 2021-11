Gap Gap Gap, Hautes-Alpes Conférences au profit du Téléthon 2021 Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Conférences au profit du Téléthon 2021 Gap, 4 décembre 2021, Gap. Conférences au profit du Téléthon 2021 Rue Bayard Amphithéâtre du Pôle Universitaire (1er étage) Gap

2021-12-04 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-04 17:00:00 17:00:00 Rue Bayard Amphithéâtre du Pôle Universitaire (1er étage)

Gap Hautes-Alpes Gap L’Université du Temps Libre du Pays Gapençais vous propose un programme de conférences.

L’entrée est libre et ouverte à tous ! Les sommes recueillies seront intégralement versées au profit du Téléthon. contact.utlgap@gmail.com +33 4 92 51 38 94 https://www.utlgap.org/ Rue Bayard Amphithéâtre du Pôle Universitaire (1er étage) Gap

