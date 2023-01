Conférences au pôle du Cheval et de l’âne La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

Cher A l’issue de ces conférences gratuites ouvertes à tous, prolongez la soirée avec le gala organisé par l’association des éleveurs équins du Berry. Le CERC – Conseil Equins Région Centre Val de Loire et l’Union Régionale des Groupements Techniques Vétérinaires de la Région Centre Val de Loire animeront prochainement 2 conférences : “Les aides régionales à l’investissement et les labels équins” et “Le parasitisme”. +33 2 48 60 28 12 PIXABAY

