2022-10-04 18:00:00 – 2022-10-04

EUR Cycle de conférences consacré à Juliette Roche :



‚Ä¢ Mardi 4 octobre à 18h : Juliette Roche à New York : un art de la critique d’art

Eric Fassin, professeur de sociologie et d’études de genre à l’Université Paris 8, membre senior de l’Institut

Universitaire de France, et Joana Mas√≥, professeure de littérature et d’études de genre à l’Université de Barcelone, chercheur.euse.s au Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, CNRS / Paris 8 / Paris Nanterre).



‚Ä¢ Mardi 18 octobre à 18h : Albert Gleizes et Juliette Roche, un couple d’artistes atypique

Christian Briend, conservateur au musée national d’art moderne, chef du service des collections modernes.



‚Ä¢ Mardi 8 novembre à 18h : Juliette Roche et les pionniêres du cinéma

Maud Calmé, directrice artistique du festival Phare.

Tout comme Juliette Roche a été une pionniêre dans la peinture apportant un regard moderne tant dans les sujets que le traitement, d’autres femmes cinéastes talentueuses et créatives méritent que leur parcours soit conté. Seront mises en lumiêre : Alice Guy, premiêre cinéaste au monde, Germaine Dulac, cinéaste surréaliste et Musidora, premiêre vamp du cinéma mais aussi réalisatrice de talent.



‚Ä¢ Mercredi 23 novembre à 18h : Juliette Roche, Ni cubiste, ni dadaïste, mais résolument neutre

Fériel Dridi, doctorante en histoire de l’art contemporain, rattachée à l’Université de Genêve.



Inscription obligatoire, nombre de place limité.

Conférences consacrées à l’artiste Juliette Roche au Musée Estrine !

contact@musee-estrine.fr +33 4 90 92 34 72 http://musee-estrine.fr/

