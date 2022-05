Conférences au Château de Mongenan : Faire de son amour un jour au lieu d’un songe… Portets, 24 juillet 2022, Portets.

Conférences au Château de Mongenan : Faire de son amour un jour au lieu d’un songe… Portets

2022-07-24 – 2022-07-24

Portets Gironde Portets

EUR 10 Le château de Mongenan vous invite à un prodigieux voyage où l’amour rajeunit, embellit et fait aborder chacun d’entre nous à des rivages inconnus, chaque dimanche à 17 h, du 24 juillet au 11 septembre, en revivant les passions qui ont uni ces personnages historiques qui ont goûté un amour sans réserve.

Marie-Antoinette et Fersen / Louis XVI et Françoise Boze :

– Dim 24 juillet à 17h : Le corps du roi ,lettres diplomatiques.

– Dim 31 juillet à 17h : Marie-Antoinette et Fersen.

– Dim 7 août à 17h : Louis XVI et Françoise Boze.

– Dim 14 août à 17h : Si nous partions ensemble…

– Dim 21 août à 17h : La sauver malgré tout.

Les grandes amour romantiques:

– Dim 28 août à 17h : Napoléon et Joséphine.

– Dim 4 septembre à 17h : George Sand et Alfred de Musset.

– Dim 11 septembre à 17h : Victor Hugo et Juliette Drouet.

Rencontres suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine.

Le château de Mongenan vous invite à un prodigieux voyage où l’amour rajeunit, embellit et fait aborder chacun d’entre nous à des rivages inconnus, chaque dimanche à 17 h, du 24 juillet au 11 septembre, en revivant les passions qui ont uni ces personnages historiques qui ont goûté un amour sans réserve.

Marie-Antoinette et Fersen / Louis XVI et Françoise Boze :

– Dim 24 juillet à 17h : Le corps du roi ,lettres diplomatiques.

– Dim 31 juillet à 17h : Marie-Antoinette et Fersen.

– Dim 7 août à 17h : Louis XVI et Françoise Boze.

– Dim 14 août à 17h : Si nous partions ensemble…

– Dim 21 août à 17h : La sauver malgré tout.

Les grandes amour romantiques:

– Dim 28 août à 17h : Napoléon et Joséphine.

– Dim 4 septembre à 17h : George Sand et Alfred de Musset.

– Dim 11 septembre à 17h : Victor Hugo et Juliette Drouet.

Rencontres suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine.

+33 5 56 67 18 11

Le château de Mongenan vous invite à un prodigieux voyage où l’amour rajeunit, embellit et fait aborder chacun d’entre nous à des rivages inconnus, chaque dimanche à 17 h, du 24 juillet au 11 septembre, en revivant les passions qui ont uni ces personnages historiques qui ont goûté un amour sans réserve.

Marie-Antoinette et Fersen / Louis XVI et Françoise Boze :

– Dim 24 juillet à 17h : Le corps du roi ,lettres diplomatiques.

– Dim 31 juillet à 17h : Marie-Antoinette et Fersen.

– Dim 7 août à 17h : Louis XVI et Françoise Boze.

– Dim 14 août à 17h : Si nous partions ensemble…

– Dim 21 août à 17h : La sauver malgré tout.

Les grandes amour romantiques:

– Dim 28 août à 17h : Napoléon et Joséphine.

– Dim 4 septembre à 17h : George Sand et Alfred de Musset.

– Dim 11 septembre à 17h : Victor Hugo et Juliette Drouet.

Rencontres suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine.

Château de Mongenan

Portets

dernière mise à jour : 2022-05-09 par