Conférences au Château de Mongenan : Ces journalistes qui ont vu et ont fait la Révolution… Portets

Portets

Conférences au Château de Mongenan : Ces journalistes qui ont vu et ont fait la Révolution… Portets, 5 septembre 2021, Portets. Conférences au Château de Mongenan : Ces journalistes qui ont vu et ont fait la Révolution… 2021-09-05 – 2021-09-05

Portets Gironde EUR 10 Florence Mothe consacrera quinze conférences de septembre à décembre 2021 à ces très illustres devanciers qui sont les grands ignorés de la littérature. Dim 5 septembre : Louis-Sébastien Mercier

Dim 12 septembre : Antoine-Joseph Gorsas

Dim 26 septembre : Camille Desmoulins

Dim 3 octobre : Jean-Paul Marat

Dim 10 octobre : Pierre Bernadau

Dim 17octobre : Sébastien-Nicolas de Chamfort

Dim 24 octobre : Antoine de Rivarol

Dim 31 octobre : Nicolas-Edme Restif de la Bretonne

Dim 7 novembre : Jean-Louis Carra

Dim 14 novembre : Jacques-Pierre Brissot

Dim 21 novembre : Jacques-René Hébert

Dim 28 novembre : Charles Théveneau de Morande

Dim 5 décembre : Jean-François Marmontel

Dim 12 décembre : Jean-Baptiste Suard

dernière mise à jour : 2021-06-09