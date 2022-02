[Conférences & Ateliers] Une autre terre ? Dieppe, 4 mars 2022, Dieppe.

[Conférences & Ateliers] Une autre terre ? Rue Montigny Maison Jacques Prévert Dieppe

2022-03-04 – 2022-03-05 Rue Montigny Maison Jacques Prévert

Dieppe Seine-Maritime

Des chercheurs et des astrophysiciens vulgariseront leur travail lors de 9 conférences autour du thème des exoplanètes.

Des ateliers permettront d’initier le grand public à la reconnaissance de météorites et à l’astronomie si la météo le permet, mais aussi d’approfondir leurs connaissances sur les exoplanètes, la conquête spatiale et la réalisation d’un ballon stratosphérique.

Daniel Rouan, directeur de recherche émérite du CNRS et membre de l’Académie des Sciences animera une conférence à propos du télescope spatial James Webb.

Au programme :

– Vendredi 4 mars –

· 10h-11h30 : Le métier de chercheur (pour les lycéens), par Quentin Wargnier

· 13h30-15h : Sciences au féminin, par Mathilde Mâlin

· 15h10-16h40 : Du système solaire aux exoplanètes (pour les collégiens), par Guillaume Hébrard

· 16h50-18h30 : Ateliers avec Pilotes&Cie – Spacebus

· 20h-21h20 : Influences de la météorologie spaciale sur la Terre, par Quentin Wargnier

· 21h30-22h50 : La révolution des exoplanètes, par Guillaume Hébrard

– Samedi 5 mars –

· 9h30-11h : Ateliers avec Pilotes&Cie – Spacebus

· 11h10-12h30 : Systèmes spatiaux, où sont les satellites ? Par Lester David

· 14h-15h20 : Systèmes Trappist : système exoplanétaire hors du commun, par Elsa Ducrot

· 15h30-17h20 : Ateliers avec Pilotes&Cie – Spacebus

· 17h30-18h50 : Le téléscope spatial James Webb, par Daniel Rouan

· 20h20-21h40 : Extraterrestres, amis ou ennemis ? Danielle Briot

· 21h50-23h : Observations du ciel (selon météo) avec Astroneuf

contact@maisonjacquesprevert-centresocial.fr +33 2 35 82 71 20 https://une-autre-terre76.blogspot.com/

