Conférences Art nouveau : les ébénistes du faubourg Saint-Antoine et la Samaritaine Hémicycle du Conseil de Paris Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Inscription obligatoire par mail à partir du 26 mars 2024

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris et de 2024 – année spéciale Hector Guimard, suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

En avril, les deux conférences sont proposées par la Société d’histoire du 12e arrondissement et la Société historique et archéologique des 3e, 4e, 11e, et 12e Paris – La Cité.

Les ébénistes Art nouveau du faubourg

Saint-Antoine par Astrid Grange, assistante de conservation au département XIXe

siècle − Art nouveau du musée des Arts décoratifs.

suivi de :

La Samaritaine par Jean-François Lagneau, architecte en chef

des monuments historiques.

Hémicycle du Conseil de Paris Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau 75004 Paris

Contact :

Pierre-Olivier Deschamps Agence VU