Conférences Art nouveau : à l’Exposition universelle 1900 et dans les boutiques parisiennes, mardi 4 juin 2024.

Le mardi 04 juin 2024

de 18h30 à 20h30

.Public jeunes et adultes. gratuit sous condition

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

En juin, ces deux conférences sont proposées par la Société d’histoire de Paris et de l’Île-de-France et la Société d’histoire et d’archéologie du 15e

arrondissement.

L’Art nouveau dans les arts

décoratifs et l’architecture à l’Exposition universelle de 1900 par Marie-Amélie

Tharaud, conservateur du patrimoine.

suivi de :

Devantures et décors intérieurs Art nouveau

et Art déco des boutiques parisiennes par François de

Béru, président de la Société d’histoire et d’archéologie du 15e arrondissement.

Lieu à venir – info prochainement

