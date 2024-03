Conférences Art déco : les salles de spectacles et les monuments 14-18 Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris, mardi 12 novembre 2024.

Le mardi 12 novembre 2024

de 18h30 à 20h30

.Public jeunes et adultes. gratuit sous condition

Inscription obligatoire en ligne 15 jours avant la conférence.

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris et de 2024 – année spéciale Hector Guimard, suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

En novembre, les deux conférences sont proposées par Histoire et vie du 10e arrondissement et la sous-direction du patrimoine et de l’histoire de la Ville de Paris.

Les salles de spectacle Art

déco :

– Le Louxor par Jean Marcel Imbert,

-Le Grand Rex par Grichka

Martinetti, architecte.

suivi de :

Les

monuments 14-18 Art déco à Paris par Frédéric Jimeno, historien à la Ville de

Paris.

Auditorium de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau 75004

Contact :

Le Louxor