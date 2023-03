Conférences – Aire des transitions : présentation de l’ouvrage Arts, écologies, transitions. Construire une référence commune Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conférences – Aire des transitions : présentation de l’ouvrage Arts, écologies, transitions. Construire une référence commune Université Sorbonne Nouvelle, 3 avril 2023, Paris. Le lundi 03 avril 2023

de 17h00 à 18h30

. gratuit Entrée gratuite. Réservation recommandée : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/ Cet événement est proposé dans le cadre du Festival des Cultures de l’Université Sorbonne Nouvelle du 3 au 8 avril 2023. Avec Yann Aucompte (Professeur agrégé, Equipe AIAC), Roberto Barbanti (Professeur émérite, Dpt. Arts Plastiques), Ulysse Del Ghingaro (Doctorant, Équipe Musidance), Claire Fagnart (MCF, Dpt. Arts Plastiques), Makis Solomos (Professeur, Équipe Musidance) et Cécile Sorin (Professeure, Équipe ESTCA) de l’Université Paris 8. Le collectif Arts, écologies, transitions. Construire une référence commune présente son abécédaire en cours de parution, accompagné de quelques auteur·ice·s ayant contribué à ce dernier. Se réclamant des multiples écologies théorisées par Félix Guattari, l’abécédaire souhaite accompagner les évolutions des arts à l’écoute des crises environnementale, économique, sociale, politique, qui vont jusqu’à redéfinir la notion d’art. Une cinquantaine de notions le constituent, qui concernent des concepts ou des pratiques artistiques nouvelles et couvrent un champ artistique pluridisciplinaire (danse, arts visuels, cinéma, musique, arts sonores, théâtre, arts numériques, design graphique, architecture, littérature, performance, photographie). Université Sorbonne Nouvelle 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 01 45 87 42 97 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR http://www.univ-paris3.fr/saison-culturelle-2022-2023-703804.kjsp?RH=1273825846787

