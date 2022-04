Conférences à l’Hôtel Lépinat Crozant Crozant CrozantCrozant Catégories d’évènement: Creuse

Hotel Lépinat – les inscriptions peuvent se faire par téléphone au 05 55 63 01 90 – nombre de places limité à 40 personnes – tarif 3€ par adulte, 1,5€ pour le jeune public de 8 à 17ans pour les conférences – réservation obligatoire 24h à l'avance

A 10h. Cycles de conférence sur les peintres de la Vallée de l’école de Crozant ou d’atelier, se renseigner au 05 55 63 01 90, pour les conférences : le Samedi 23 Avril et le Samedi 29 Octobre “Wynford Dewhurst, un anglais à Crozant”, le Samedi 30 Avril ” 8 jours à Crozant”, du témoignage à la réalité, le Samedi 07 Mai 1830 – 1930, l’histoire de la Vallée des Peintres, Samedi 15 Octobre et Samedi 5 Novembre la peinture en plein air d’après Ernest Hareux, le Samedi 22 Octobre Clémentine Ballot, femme artiste-peintre à Crozant. Hotel Lépinat – les inscriptions peuvent se faire par téléphone au 05 55 63 01 90 – nombre de places limité à 40 personnes – tarif 3€ par adulte, 1,5€ pour le jeune public de 8 à 17ans pour les conférences – réservation obligatoire 24h à l’avance

