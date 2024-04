Conférences à Beaurieux Beaurieux, samedi 13 avril 2024.

Intitulées « 20 000 ans d’histoire à Beaurieux » et « Comment une communauté rurale a évolué face aux changements de l’histoire et du climat ? », ces conférences seront assurées par Michel Bouchez, historien et lui-même habitant de cette commune…

RV dans la mairie de la commune à partir de 20h ! 00 0 .

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

12 Rue du Pavé

Beaurieux 02160 Aisne Hauts-de-France

