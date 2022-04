CONFÉRENCES

Mercredi 9 mars 2022 – 18h30

Les ports atlantiques français et la première mondialisation, XVIe-XVIIIe siècle Mercredi 6 avril – 18h30

L’industrialisation de la filature et du tissage du coton. Mercredi 4 mai – 18h30

D’une mondialisation à l’autre : quelles perspectives pour le “monde d’après” ? Conférences :

