Conférence »Quel rôle pour l’énergie nucléaire dans le cadre de la transition énergétique ? »- Planétarium Ludiver Tonneville La Hague, vendredi 8 mars 2024.

Conférence »Quel rôle pour l’énergie nucléaire dans le cadre de la transition énergétique ? »- Planétarium Ludiver Tonneville La Hague Manche

L’énergie est la matière première de l’économie mondiale, elle dépend fortement de la géopolitique et elle a une influence forte sur le climat. La transition énergétique est un défi majeur sur le plan industriel, économique et sociétal pour passer d’une société fossile à une société bas-carbone. Elle implique de s’appuyer sur trois piliers que sont l’efficacité énergétique, la sobriété dans la consommation et l’électrification des usages. Cette dernière nécessite l’utilisation de sources d’énergies primaires bas carbone, telles que les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. La conférence tentera d’explorer quelques possibilités raisonnables pour construire un MIX énergétique bas-carbone à l’horizon 2050.

Déroulé de la soirée

• 18h30 Conférence d’Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheure au Cnam “quel rôle pour l’énergie nucléaire dans le cadre de la transition énergétique ?

• 20h30 Pot de l’amitié

Sur réservation.

L’énergie est la matière première de l’économie mondiale, elle dépend fortement de la géopolitique et elle a une influence forte sur le climat. La transition énergétique est un défi majeur sur le plan industriel, économique et sociétal pour passer d’une société fossile à une société bas-carbone. Elle implique de s’appuyer sur trois piliers que sont l’efficacité énergétique, la sobriété dans la consommation et l’électrification des usages. Cette dernière nécessite l’utilisation de sources d’énergies primaires bas carbone, telles que les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. La conférence tentera d’explorer quelques possibilités raisonnables pour construire un MIX énergétique bas-carbone à l’horizon 2050.

Déroulé de la soirée

• 18h30 Conférence d’Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheure au Cnam “quel rôle pour l’énergie nucléaire dans le cadre de la transition énergétique ?

• 20h30 Pot de l’amitié

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08

Tonneville 1700 rue de la Libération

La Hague 50460 Manche Normandie

L’événement Conférence »Quel rôle pour l’énergie nucléaire dans le cadre de la transition énergétique ? »- Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Cotentin La Hague