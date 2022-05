Conférence”Les grandes énigmes de Rennes le Château” Rennes le Château Catégories d’évènement: Aude

Conférence”Les grandes énigmes de Rennes le Château”, 29 juillet 2022 17:00, Rennes le Château. – 29 juillet -17h: Conférence sur l’église Marie Madeleine Le dernier diagnostic de l’église Sainte Marie Madeleine de Rennes le Château sera enfin révélé au public. Cette étude rassemblant 1 an de travaux sera présentée par Mme Caroline Serra, architecte du patrimoine et Mme Elisabeth Martin, historienne.

Pour tout connaître sur ce merveilleux lieu de culte, venez assister à la conférence! Salle capitelle, à la mairie de Rennes le Château.

Entrée libre. -30 juillet -16h: Conférence les grandes énigmes de Rennes le château. Conférences et débat sur le thème du mystère de Rennes le Château par les experts Christian Doumergue, David Galley, Jean Patrick Pourtal et avec la participation de Mr le maire Alexandre Painco.

Ensemble, ils détailleront chaque morceau du puzzle.

Salle capitelle, à la mairie de Rennes le Château.

Entrée libre.

