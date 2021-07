Conférence:Enjeux et perspectives des pratiques culturelles numériques en confinement.Élargissement ou renforcement des profils des publics? Centre Dominique-Vivant Denon – Musée du Louvre, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Paris.

Le Centre Dominique-Vivant Denon consacre son Vendredi Dominique-Vivant Denon de la rentrée de septembre à une conférence intitulée **_Enjeux et perspectives des pratiques culturelles numériques en temps de confinement : élargissement ou renforcement des profils socio-culturels des publics ?_** Dans le contexte de la crise sanitaire et à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021 _Patrimoine pour tous_, Il donne la parole aux sociologues Anne Jonchery et Jasmina Stevanovic, du _Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation_ du Ministère de la Culture, qui ont effectué des enquêtes sur les pratiques culturelles en temps de crise sanitaire. Cet échange, proposé pour tous les publics, s’intègre à la programmation du Centre Dominique-Vivant Denon, lieu d’étude et de recherche, dédié aux professionnels des musées, aux chercheurs et à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du Louvre et des musées. Au sein du Musée du Louvre, le Centre a une double vocation. Il contribue d’une part au développement de la recherche produite par le musée. Ses domaines de référence portent sur le Louvre, son histoire, ses perspectives, sa place parmi les musées d’hier et de demain. Il conduit des programmes d’études et de recherches socio-économiques portant sur les publics du musée.Il met d’autre part à disposition des ressources documentaires d’une grande diversité : livres, périodiques, documents sonores, documents audiovisuels et documentation afférente. Des ouvrages de référence en histoire de l’art sont associés aux ouvrages liés aux domaines de recherche du Centre.

Le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du Ministère de la Culture présente le résultat des enquêtes de publics effectuées pendant la crise sanitaire.

