Salle des conférences de l’Hôtel de Ville, le jeudi 19 mai à 18:00

A travers une vingtaine de voyages dans le Sérénissime, Ziem essaiera de capter l’essence de Venise, jusqu’à s’imposer comme le “Peintre de Venise”, d’une Venise incomparable, “à la Ziem”. Au-delà de ses peintures qui chantent la Vénus de l’Adriatique, une figure complexe émerge, celle d’un artiste curieux et amoureux de la ville, de ses monuments, de ses femmes et du quotidien local.

Entrée libre, gratuit.

Par Pierpaolo Luderin, Historien d'art.

