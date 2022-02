Conférence “Ziem et l’Italie” Salle des conférences de l’Hôtel de Ville Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Par sa pratique du dessin et des voyages, Ziem s’affirme rapidement comme l’un des peintres emblématiques du XIXe siècle. L’Italie est depuis longtemps un pays incontournable dans la formation des artistes. Au cours de ses intinérances, Ziem observe tout et nous convie, par ses oeuvres et ses écrits, à le suivre dans ses découvertes.

Entrée libre

Conférence sur Ziem et l’Italie, par Aurélien Gonzalez, médiateur culturel. En partenariat avec l’AAMM. Salle des conférences de l’Hôtel de Ville Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

