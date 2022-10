Conférence zéro déchet – Jérémy Pichon Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Vivre sans produire de déchets ? C’est possible ! Jérémie Pichon et sa famille l’ont fait. Auteur de « Famille presque zéro déchet », Jérémie Pichon vous livrera ses meilleures astuces pour limiter votre impact écologique, lors d’une conférence qui aura lieu le samedi 19 novembre à 20h au CAL. Entrée libre, inscription recommandée sur le site du SYBERT. emma.mirgain@sybert.fr Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la corvée Ornans

