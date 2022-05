Conférence : zéro déchet au jardin – les déchets verts, de belles ressources Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Conférence : zéro déchet au jardin – les déchets verts, de belles ressources Niederbronn-les-Bains, 19 mai 2022

2022-05-19 19:30:00

Les déchets verts et de bois représentent près de 17 % de la production globale de déchets en 2020, soit 40 % des apports en déchèterie. Pour réduire vos déchets verts grâce au paillage, mulching, à la permaculture, au jardin en lasagne ou au compostage, participez à cette conférence animée par Corinne Bloch des Ateliers de la Terre (formatrice en compostage, permaculture, agroécologie et biodiversité).

+33 3 88 80 37 66

