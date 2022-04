Conférence “Zadkine, frère des poètes” au musée Zadkine des Arques

Conférence “Zadkine, frère des poètes” au musée Zadkine des Arques, 1 octobre 2022, . Conférence “Zadkine, frère des poètes” au musée Zadkine des Arques

2022-10-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-01 Limité à 20 personnes.

Réservations indispensables Sculpteur, peintre, graveur, parfois musicien, Zadkine était aussi un vrai poète reconnu et encouragé par ses amis tels qu’André Salmon, Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Pierre-Albert Birot, Jean Cassou ou encore Paul Eluard. A travers un choix de citations, de poèmes, venez découvrir un aspect peu connu de Zadkine, et les poètes de son chemin. Limité à 20 personnes.

Réservations indispensables © Daniel Frasnay dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville