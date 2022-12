CONFERENCE « X Y ET MOI ? » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

CONFERENCE « X Y ET MOI ? » Agde, 17 mars 2023, Agde . CONFERENCE « X Y ET MOI ? » Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

2023-03-17 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-17 20:00:00 20:00:00 Agde

Hérault > Animée par Socio Lab

Saviez-vous que les femelles manchots se prostituent pour des cailloux ? Que selon un rapport européen, le couple tue plus que le cancer, la route et la guerre ? D’où viennent les inégalités ? Comment les combattre ? Ce sont là des questions qu’abordent C. Reix et D Leroy.

Ils proposent comme solution des villes où hommes et femmes vivraient sans être dérangé(e)s par l’autre sexe. > A partir de 12 ans Conférence sociologique sur le couple par SocioLab +33 4 67 94 67 00 Agde

