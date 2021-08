Crozant Centre d'Interprétation du Patrimoine - Hôtel Lépinat Creuse, Crozant Conférence “Wynford Dewhurst, un anglais à Crozant” Centre d’Interprétation du Patrimoine – Hôtel Lépinat Crozant Catégories d’évènement: Creuse

Découverte d’un peintre atypique qui fit de Crozant son jardin. Wynford Dewhurst (1864 – 1941) était un peintre impressionniste anglais. Il a passé beaucoup de temps en France et son travail a été profondément influencé par Claude Monet, Pissaro et Armand Guillaumin. Il fut fidèle à la Vallée de la Creuse et au village de Crozant d’avril à octobre de 1897 à 1914. Véritable crozantais de coeur, il offrit en 1900 le tableau “Les Bruyères” à la municipalité de Crozant. Tiphaine HIROU, médiatrice à l’Hôtel Lépinat vous fera découvrir ce peintre atypique.

Sur inscription 24h à l’avance. Nombre de places limité à 40

