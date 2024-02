Conférence « Working or not working ! Comment optimiser sa carrière grâce au pouvoir du réseautage professionnel ? » IAE Caen Caen, mardi 20 février 2024.

Dans le monde professionnel en constante évolution, la capacité à établir des connexions significatives peut être la clé du succès. IAE Caen Alumni et l’IAE Caen vous propose une conférence sur le thème réseautage professionnel au service de votre carrière qui aura lieu le mardi 20 février 2024 à 18h en amphi Walras à l’IAE, 3 rue Claude Bloch à Caen.

La conférence sera animée par Karim Hechmi, CEO de FindYourWay, société de conseil RH & marque employeur. Accompagné de Bruno Lemarchand, président du réseau IAE Caen Alumni, qui témoignera de l’importance d’un réseau Alumni au sein d’une école comme l’IAE Caen et de Christelle BELLET, Consultante APEC qui apportera son expertise sur les tendances actuelles de l’emploi en Normandie.

Exemples de thèmes abordés

– Le pitch la base du réseau

– Applications de dating pro, hackathons, meetup où réseauter en 2024 ?

– Les erreurs du débutant

– Composer son réseau D.R.E.A.M.

– Les outils à connaître pour réseauter !

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette expérience unique qui pourrait redéfinir votre approche du réseautage professionnel !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 18:00:00

fin : 2024-02-20 20:00:00

IAE Caen 3, rue Claude Bloch

Caen 14000 Calvados Normandie iae.communication@unicaen.fr

