Conférence Woodstock par Christophe Brault, 11 juin 2022, .

Conférence Woodstock par Christophe Brault

2022-06-11 14:30:00 – 2022-06-11 16:00:00

Le Festival de Woodstock (Woodstock Music and Art Fair, ou Woodstock) est un festival de musique et un rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960, organisé à White Lake, dans les montagnes Catskill, dans l’État de New York, sur les terres du fermier Max Yasgur.

Ce qui aurait pu tourner au fiasco par le mélange de drogues et météo désastreuse devient un des plus grands moments de l’histoire de la musique populaire, classé par le magazine Rolling Stone parmi les 50 moments qui ont changé l’histoire du rock ‘n’ roll2,3, apothéose du mouvement hippie.

Christophe Brault, conférencier, journaliste et ancien disquaire reviendra sur cette grande fresque rock, en musique et en images

Le Festival de Woodstock (Woodstock Music and Art Fair, ou Woodstock) est un festival de musique et un rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960, organisé à White Lake, dans les montagnes Catskill, dans l’État de New York, sur…

Le Festival de Woodstock (Woodstock Music and Art Fair, ou Woodstock) est un festival de musique et un rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960, organisé à White Lake, dans les montagnes Catskill, dans l’État de New York, sur les terres du fermier Max Yasgur.

Ce qui aurait pu tourner au fiasco par le mélange de drogues et météo désastreuse devient un des plus grands moments de l’histoire de la musique populaire, classé par le magazine Rolling Stone parmi les 50 moments qui ont changé l’histoire du rock ‘n’ roll2,3, apothéose du mouvement hippie.

Christophe Brault, conférencier, journaliste et ancien disquaire reviendra sur cette grande fresque rock, en musique et en images

dernière mise à jour : 2022-04-30 par