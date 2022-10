CONFÉRENCE – WILLIAM MORRIS UN ROMANTIQUE FACE À LA GUERRE

Alors que l'exposition présentée au musée de la Piscine de Roubaix donne à découvrir l'œuvre du designer textile de William Morris, le Château d'Hardelot vous propose de rencontrer l'œuvre littéraire. Morris écrit, après la Guerre de Crimée, Le Pays Creux (1856) et La Défense de Guenièvre (1858), qui sont autant de critiques de la violence et des combats. Un propos qu'il continuera de porter par la suite et qui influencera la fantasy de Tolkien dont il est l'un des inspirateurs.

