Conférence « Wellington » par Natalia Griffon de Pleineville Mairie du 8ème Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Natalia Griffon de Pleineville dresse un portrait du plus célèbre adversaire de Napoléon, le duc de Wellington et lève le voile sur ses accomplissements publics aussi bien que sur sa vie privée, faisant la part belle à ses campagnes militaires de 1808 à 1815

Natalia Griffon de Pleineville

Historienne, spécialiste des guerres d’Espagne et du Portugal.

Le soir du 18 juin 1815, dans une auberge

de la petite ville de Waterloo, un homme accablé de fatigue rédige sa dépêche

relatant les événements de la journée. Il sait déjà que son nom appartient à

l’Histoire. Et pourtant, rien ne prédestinait ce rejeton d’une famille

anglo-irlandaise à devenir l’un des héros les plus populaires de la

Grande-Bretagne. Officier sans beaucoup de perspectives dans sa prime jeunesse,

il a remporté des succès en Inde qui l’ont hissé au sommet de la hiérarchie

militaire. Il a saisi sa chance lorsque le gouvernement britannique a décidé de

combattre les armées napoléoniennes dans la péninsule Ibérique, devenant en

quelques années, grâce à sa ténacité et ses talents, l’un des meilleurs chefs

de guerre en Europe. Sa victoire de Waterloo sur Napoléon, dont il refusera

toujours de partager les lauriers avec son collègue prussien, le feld-maréchal

Blücher, couronne sa carrière et ouvre la voie vers de nouveaux sommets.

Diplomate, homme politique, le duc de Wellington occupe le poste de Premier

ministre de 1828 à 1830. Son impopularité passagère ne l’empêche pas de cumuler

emplois, fonctions honorifiques et d’amasser toute une collection de

décorations britanniques et étrangères. À la fin de sa longue vie, devenu une

sorte de symbole d’une époque révolue, il incarne aux yeux des Anglais un

parfait gentleman, fidèle à son devoir jusqu’au bout. Derrière cette

icône se cache néanmoins un personnage profondément humain, spirituel, au

caractère à multiples facettes.

Mairie du 8ème 56 boulevard Malesherbes 75008 Paris

Contact : https://mairie08.paris.fr/pages/l-agenda-culturel-de-novembre-decembre-est-disponible-25434

Mairie 8E