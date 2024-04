Conférence « Wattstax, une fierté noire » Médiathèque Guingamp, samedi 20 avril 2024.

Conférence « Wattstax, une fierté noire » Médiathèque Guingamp Côtes-d’Armor

Guy Darol est journaliste à Jazz Magazine et biographe de Frank Zappa. Son livre Wattsax, 20 août 1972, Une fierté noire est édité chez Castor Astral.

Il y a cinquante ans, le festival Wattstax regroupait, dans un stade de Los Angeles, 112 000 spectateurs venus commémorer la révolte des habitants de Watts en lutte contre la pauvreté et le racisme à l’été 1965. En détaillant ce rassemblement musical, il éclairera le combat des Afro-Américains depuis les insurrections de 1919 jusqu’au récent mouvement connu sous le nom de “Black Lives Matter”.

Accompagnée de moments musicaux brassant le blues, le gospel, la soul, le funk et le jazz, cette conférence offrira des éléments de réflexion sur l’oppression raciale et toutes les formes de résistance, culturelle et politique, dont le festival Wattstax est le meilleur emblème. .

Début : 2024-04-20 10:30:00

fin : 2024-04-20

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne mediatheque@ville-guingamp.com

