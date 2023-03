CONFERENCE ‘VOYAGE VERS LES ECOLES DU HAUT-DOLPO, NEPAL’ Salle paroissiale Fraize Fraize Catégories d’Évènement: Fraize

CONFERENCE 'VOYAGE VERS LES ECOLES DU HAUT-DOLPO, NEPAL' 
10 mars 2023, 20:00:00 – 22:00:00
Salle paroissiale, 20 rue de l'église, Fraize, Vosges

Vosges Fraize Michel Dussaulx vous propose de découvrir l’immensité et la beauté des paysages du Haut-Dolpo, région reculée du Nord-Ouest du Népal où le bouddhisme est omniprésent, de partager avec vous les péripéties, émotions et rencontres vécues lors de ce voyage réalisé en septembre 2019.

Laissez-vous charmer par les visages souriants d’enfants et leurs danses. Un long voyage, par de hauts cols de plus de 5000 m d’altitude, par le lac de Phoksumdo, aux couleurs turquoise, pour enfin atteindre les écoles de Saldang et de Ku, proches de la frontière Tibétaine.

Plateau au profit de l'école de Ku au Népal. +33 6 43 89 96 82

