CONFERENCE VOYAGE EN CRIMINOLOGIE, AUX CONFINS DE LA REALITE ET DE LA FICTION: LES UTEURS EN SERIE, 22 V’LA LE POLAR

CONFERENCE VOYAGE EN CRIMINOLOGIE, AUX CONFINS DE LA REALITE ET DE LA FICTION: LES UTEURS EN SERIE, 22 V’LA LE POLAR, 18 août 2022, . CONFERENCE VOYAGE EN CRIMINOLOGIE, AUX CONFINS DE LA REALITE ET DE LA FICTION: LES UTEURS EN SERIE, 22 V’LA LE POLAR



2022-08-18 17:00:00 – 2022-08-18 17:00:00 1ère étape : « Des enquêtes complexes, particulièrement difficiles » avec Yves Charpenel Procureur général honoraire ancien directeur des affaires criminelles et des grâces, Jean-Marc Bloch, un ou une journaliste, un ou une auteur(e). dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville