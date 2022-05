Conférence – Voyage en Amérique centrale à vélos couchés Dommartin Dommartin Catégories d’évènement: Dommartin

Doubs

Conférence – Voyage en Amérique centrale à vélos couchés Dommartin, 18 novembre 2022, Dommartin. Conférence – Voyage en Amérique centrale à vélos couchés Dommartin

2022-11-18 20:00:00 – 2022-11-18

Dommartin Doubs Dommartin EUR 0 0 Proposée par l’Association de protection du val du Drugeon.

Conférence “Voyage en Amérique centrale à vélos couchés : du Mexique à Panama”. Animé par Michel Courtet. apvdrugeon@orange.fr Proposée par l’Association de protection du val du Drugeon.

Conférence “Voyage en Amérique centrale à vélos couchés : du Mexique à Panama”. Animé par Michel Courtet. Dommartin

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Dommartin, Doubs Autres Lieu Dommartin Adresse Ville Dommartin lieuville Dommartin Departement Doubs

Dommartin Dommartin Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dommartin/

Conférence – Voyage en Amérique centrale à vélos couchés Dommartin 2022-11-18 was last modified: by Conférence – Voyage en Amérique centrale à vélos couchés Dommartin Dommartin 18 novembre 2022 Dommartin Doubs

Dommartin Doubs