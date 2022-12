Conférence : Voyage dans les paysages du Grand site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Conférence : Voyage dans les paysages du Grand site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre Le Havre, 14 mars 2023, Le Havre . Conférence : Voyage dans les paysages du Grand site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

2023-03-14 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-14 Le Havre

Seine-Maritime Mardi du patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Par Vincent Poilleux, ingénieur-paysagiste et co-gérant de l’atelier POLIS. Afin de donner des orientations pour la préservation des qualités paysagères et la restauration des espaces naturels du Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre, le Département de Seine-Maritime a souhaité s’engager dans la réalisation d’un plan paysage. Le plateau agricole, les falaises monumentales mais fragiles, les valleuses mais aussi les bourgs côtiers sont autant d’entités paysagères qui façonnent l’identité du Grand Site, et dans lesquelles Vincent Poilleux vous propose de vous immerger. Gratuit – Durée : 1h

Réservation obligatoire maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 35 22 31 22 https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ Le Havre

