Conférence / Vous avez dit Géoparc ? Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Lot

Conférence / Vous avez dit Géoparc ? Cœur de Causse, 2 avril 2022, Cœur de Causse. Conférence / Vous avez dit Géoparc ? Cœur de Causse

2022-04-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-02 16:30:00 16:30:00

Cœur de Causse Lot Cœur de Causse À l’occasion du congrès régional de spéléologie, faisons toute la lumière sur le label Géoparc mondial Unesco qui a été attribué au Parc en 2017. Ce label reconnait le caractère exceptionnel du patrimoine géologique des Causses du Quercy. Mais de quel patrimoine parle-t-on ? Et quel est ce label UNESCO ?

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Géoparc, sans jamais oser le demander : c’est la mission que se donne

Vincent Biot, en charge du Géoparc Unesco au Parc, à l’occasion de cette conférence. Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Programme détaillée du congrès de spéléologie : www.cds46.fr © jf Fabriol

Cœur de Causse

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cœur de Causse, Lot Autres Lieu Cœur de Causse Adresse Ville Cœur de Causse lieuville Cœur de Causse Departement Lot

Cœur de Causse Cœur de Causse Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coeur-de-causse/

Conférence / Vous avez dit Géoparc ? Cœur de Causse 2022-04-02 was last modified: by Conférence / Vous avez dit Géoparc ? Cœur de Causse Cœur de Causse 2 avril 2022 Cœur de Causse Lot

Cœur de Causse Lot