Conférence « Vos déchets sont nos ressources » Auditorium des Ateliers des Capucins, Brest, lundi 8 avril 2024.

Conférence « Vos déchets sont nos ressources » Comment les innovations d’aujourd’hui font de nos déchets, une véritable ressource ? Lundi 8 avril, 18h00 Auditorium des Ateliers des Capucins, Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T18:00:00+02:00 – 2024-04-08T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-08T18:00:00+02:00 – 2024-04-08T20:00:00+02:00

Pour passer d’une société du tout jetable à un modèle économique le plus circulaire possible, les déchets se placent au cœur de nos préoccupations ! Comment prévenir cette production de déchets ? Mais aussi comment réemployer, recycler, et valoriser au mieux ce qui est produit ? Autant de défis qui s’imposent à nous et sur lesquels, entreprises établies comme startup, proposent des solutions innovantes. Le 8 avril prochain, nos invités vous présenterons les stratégies en places et comment vos déchets peuvent devenir leurs ressources !

Conférence « Vos déchets sont nos ressources »

Lundi 8 avril 2024

A 18h00

Auditorium des Ateliers des Capucins

25, rue de Pontaniou

29200 Brest

Evénement gratuit, sur inscription.

Les intervenants :

Benoît Lucas – Directeur Général du Crédit Agricole du Finistère

Thomas Férec – Président de la SYMEED29

Tristan Foveau – Vice-Président de Brest Métropole

Alain Raguenes – Directeur Territorial adjoint de GRDF Bretagne

– Table ronde animée par Emmanuel Etesse –

Arnaud Le Clanche – Président de Valoléique

Pierre-Yves Mocaër – Directeur Technique de TerraWatt SAS

Yannick Laurent – Eleveur chez GAEC de l’AVEL & DG Avel Energies représentant des Biogaziers du Bout du Monde

Auditorium des Ateliers des Capucins, 25 rue de Pontaniou, 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-vos-dechets-sont-nos-ressources-856750492787?aff=oddtdtcreator »}]

dechets biodéchet

©Graphisme : Oyat Design – Photos : Fokkus-Peter-Seyfferth, AdobeStock