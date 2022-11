Conférence « voir et revoir l’histoire de France » Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Conférence « voir et revoir l’histoire de France » Sainte-Menehould, 26 novembre 2022, Sainte-Menehould. Conférence « voir et revoir l’histoire de France »

Place du Général Leclerc musée d’Art et d’histoire Sainte-Menehould Marne musée d’Art et d’histoire Place du Général Leclerc

2022-11-26 16:00:00 – 2022-11-26 17:30:00

musée d’Art et d’histoire Place du Général Leclerc

Sainte-Menehould

Marne Monique Parmentier-speck présente : de Henri IV, Madame de Pompadour, les tableaux présentent les heurs et les malheurs de la France, mais aussi les personnages prestigieux des XVII et XVIIIème siècles français qui assureront la réputation impérissable du grand goût classique. musée d’Art et d’histoire Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse Sainte-Menehould Marne musée d'Art et d'histoire Place du Général Leclerc Ville Sainte-Menehould lieuville musée d'Art et d'histoire Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Departement Marne

Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

Conférence « voir et revoir l’histoire de France » Sainte-Menehould 2022-11-26 was last modified: by Conférence « voir et revoir l’histoire de France » Sainte-Menehould Sainte-Menehould 26 novembre 2022 Marne Place du Général Leclerc musée d'Art et d'histoire Sainte-Menehould Marne Sainte-Menehould

Sainte-Menehould Marne